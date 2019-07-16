Fransız bakan de Rugy 'ıstakoz skandalı' sonrası istifa etti
Fransa'nın Ekolojik Geçiş Bakanı François de Rugy, devletin kasasından lüks davetler verdiği yönündeki iddialar üzerine istifa etti. 'Istakoz skandalı' olarak da adlandırılan iddialar konusunda eski bakan suç duyurusunda da bulunacağını belirtti
Fransa'nın Ekolojik Geçiş Bakanı François de Rugy, devletin kasasından lüks davetler verdiği yönündeki iddialar üzerine istifa etti. 'Istakoz skandalı' olarak da adlandırılan iddialar konusunda eski bakan suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Yazılı açıklamayla istifasını duyuran bakan, "Aileme yönelik saldırılar ve medya linci, bugün geri çekilmeye beni mecbur bıraktı. Herkesin anlayış göstereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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