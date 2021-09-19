Fransız Bakan Beaune'dan İngiltere'ye 'köle' benzetmesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransız Bakan Beaune'dan İngiltere'ye "köle" benzetmesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Fransız Bakan Beaune'dan İngiltere'ye

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı.

Fransa'nın Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı.

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Beaune, Avustralya'nın Fransız Naval şirketi tarafından Avustralya'ya konvansiyonel 12 denizaltı yapımını içeren 56 milyar Euro değerindeki Taarruz Denizaltı Programı iptal ederek ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağı AUKUS ortak güvenlik anlaşmasının ardından İngiltere'ye tepki gösterdi. Beaune, söz konusu hamleyle İngiltere'yi AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı. Beaune, "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir tür kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü" ifadelerini kullandı.

"Avustralyalı ortaklara nasıl güvenebileceğimizi anlamıyorum"

Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile anlaşmasına yönelik, "Avustralya açısından ciddi bir güven ihlalidir" diyen Beaune, "Bu, ülkeyle yapılacak diğer müzakereleri sorgulanmasına neden olabilir. Çünkü artık güvenimiz kalmazsa ilerleyemeyiz ve Avustralyalı ortaklara nasıl güvenebileceğimizi anlamıyorum" ifadelerini kullandı. Beaune, ABD yönetimine yönelik ise "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" dedi. Beaune, "Bu nedenle Avrupalı gibi hareket etmeli, stratejik özerklik ve savunma alanındaki kapasitemizi güçlendirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa, AUKUS anlaşmasının ardından Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çağırmıştı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için 'eski ortak' nitelemesi

Fransa Dışişleri Bakanı'ndan ABD ve Avustralya için "eski ortak" nitelemesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Meral Akşener Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Halis Özkahya Alex Teixeira Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fransız Bakan Beaune'dan İngiltere'ye 'köle' benzetmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 01:43:16. #1.11#