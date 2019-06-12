Fransız bakan, Ankara'ya ziyareti öncesi Altınel'in tutukluluğundan "endişe duyduklarını" bildirdi

Fransız bakan, Ankara'ya ziyareti öncesi Altınel'in tutukluluğundan "endişe duyduklarını" bildirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yarın Ankara’ya yapacağı ziyaret öncesi Türkiye’de tutuklu bulunan Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Tuna Altınel’in durumundan “büyük endişe duyduklarını” bildirdi.

Fransız bakan, Ankara'ya ziyareti öncesi Altınel'in tutukluluğundan

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yarın Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi Türkiye'de tutuklu bulunan Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim görevlisi Tuna Altınel'in durumundan "büyük endişe duyduklarını" bildirdi.

Meclis Genel Kurul oturumunda, hükümete konu ile ilgili yöneltilen soru önergesini yanıtlayan Le Drian, bu konuyu Ankara'da yapacağı görüşmelerde özellikle gündeme getireceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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