Fransız Bakan, ABD'de Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü utanç verici olarak niteledi
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Fransız Bakan, ABD'de Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü utanç verici olarak niteledi

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı utanç verici olarak nitelendirdi.

Fransız Bakan, ABD'de Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü utanç verici olarak niteledi
08.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:29

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı utanç verici olarak nitelendirdi.

Castener, düzenlediği basın toplantısında polis şiddetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

George Floyd'un bir polisin 8 dakika 46 saniye boyunca ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatan Castaner, "Bu utanç verici." dedi.

Castaner, ırkçılığın polis teşkilatında yeri olmadığını ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Teşkilatın ırkçı olduğu söylemenin doğru olmadığını ancak bazı polislerin ırkçı davranışlarda bulunduğunu kabul eden Castaner, "Irkçılığa karşı sıfır tolerans istiyorum." diye konuştu.

Castaner, emniyet müdürlüğünden ırkçı davranışlarda bulunan veya ırkçı sözler kullanan polislerin görevden uzaklaştırılmasını istediğini belirtti.

Fransız polisin bir kişiyi gözaltına alırken başvurduğu "boğma tekniğinin" bundan sonra kullanılmayacağını ifade eden Castaner, bu tekniğinin polis okullarında artık öğretilmeyeceğini söyledi.

Castaner, polisin bir kişiyi yere yatırması gerekmesi halinde boyuna ve enseye bastırmanın artık yasaklandığını açıkladı.

Fransa'da polisin şiddete başvurmadığını, Fransız polisi ile ABD polisinin aynısı olmadığını savunan Castaner, polisin suç işlemesi durumunda cezalandırılacağını söyledi.

Castaner, polisin de şiddete uğradığının unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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