Fransız Astronot, Uzaydan Sahra'nın Gözü'nü Görüntüledi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını paylaştı.

UUİ'de görevli Fransız astronot Thomas Piquet sosyal medya hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını yayınladı.

Pesquet, Sahra'nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik" dedi.

Pesquet'in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı.

SAHRA'NIN GÖZÜ NEDİR?

Moritanya'nın Vadane şehrinde bulunan Sahra'nın Gözü, yeryüzündeki en ilginç jeolojik oluşumlarından biri.

Yalnızca uzaydan tam anlamıyla gözlemlenen bu oluşumun önceleri meteor taşı düşmesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Fakat günümüzde uzmanlar, bu görüşün tamamen dışında bir yaklaşımda bulunuyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye