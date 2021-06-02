Fransız Astronot, Uzaydan Sahra'nın Gözü'nü Görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransız Astronot, Uzaydan Sahra'nın Gözü'nü Görüntüledi

Fransız Astronot, Uzaydan Sahra'nın Gözü'nü Görüntüledi
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını paylaştı.

UUİ'de görevli Fransız astronot Thomas Piquet sosyal medya hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını yayınladı.

Pesquet, Sahra'nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik" dedi.

Pesquet'in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı.

SAHRA'NIN GÖZÜ NEDİR?

Moritanya'nın Vadane şehrinde bulunan Sahra'nın Gözü, yeryüzündeki en ilginç jeolojik oluşumlarından biri.

Yalnızca uzaydan tam anlamıyla gözlemlenen bu oluşumun önceleri meteor taşı düşmesi sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyordu.

Fakat günümüzde uzmanlar, bu görüşün tamamen dışında bir yaklaşımda bulunuyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Ebru Gündeş İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransız Astronot, Uzaydan Sahra'nın Gözü'nü Görüntüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 22:03:04. #1.16#

title