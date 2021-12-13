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Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Fransa'ya ait bir askeri gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren, D 654 borda numaralı 142 metre boyundaki "Auvergne" adlı gemi, Marmara Denizi'ne ilerledi.

Sahil Güvenlik unsurları, boğazdan geçişi sırasında gemiye botla refakat etti.

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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