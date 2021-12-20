Fransız Aras¸tırmacı Billion'a "Tu¨rkiye Dostu" O¨du¨lu¨ - Haberler
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Fransız Aras¸tırmacı Billion'a "Tu¨rkiye Dostu" O¨du¨lu¨

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Fransa'da örgütlü Türk derneği "A Ta Turquie", her yıl Türk-Fransız ilişkilerine katkı sunan Fransızlar'a verdiği "Yılın Türkiye Dostu" ödülünün 10'uncusunu, 40 yıldır Türkiye üzerine çalışan, Uluslararası Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Didier Billion'a verdi.

Fransa'da örgütlü Türk derneği "A Ta Turquie", her yıl Türk-Fransız ilişkilerine katkı sunan Fransızlar'a verdiği "Yılın Türkiye Dostu" ödülünün 10'uncusunu, 40 yıldır Türkiye üzerine çalışan, Uluslararası Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Didier Billion'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz."

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