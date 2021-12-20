Fransız Aras¸tırmacı Billion'a "Tu¨rkiye Dostu" O¨du¨lu¨
Fransa'da örgütlü Türk derneği "A Ta Turquie", her yıl Türk-Fransız ilişkilerine katkı sunan Fransızlar'a verdiği "Yılın Türkiye Dostu" ödülünün 10'uncusunu, 40 yıldır Türkiye üzerine çalışan, Uluslararası Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Didier Billion'a verdi.
Fransa'da örgütlü Türk derneği "A Ta Turquie", her yıl Türk-Fransız ilişkilerine katkı sunan Fransızlar'a verdiği "Yılın Türkiye Dostu" ödülünün 10'uncusunu, 40 yıldır Türkiye üzerine çalışan, Uluslararası Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Didier Billion'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer ülkeler hayata geçirdiğinde alkışlanan her adım, Türkiye teşebbüs ettiğinde akıl dışı bir saldırıyla karşılaşıyoruz."
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