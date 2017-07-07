Fransız Alex'in Atatürk Havalimanı'ndaki Müzik Ziyafeti

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde İranlıların ünlü çalgısı Santur'la yaptığı müzikle Fransız Alex Ambient bir anda yolcuların ilgi odağı oldu. Hindistan'dan gelerek ülkesi Fransa'nın Lyon şehrine seyahat eden Alex Ambient (Rhinoceros) İran çalgısı santurla yolcuları uçuş öncesi rahatlatmaya çalıştı. Alex'in çabasına karşılık yolcular da Alex'e para verdi. 2 yıldır dünyayı dolaşan Alex, geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırısı sonrası Türkiye'ye geldiğini ve 10 aydır da Hindistan'ta bulunduğunu söyledi.Alex, Ortadoğu'da bir çok ülkede, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığını belirtti. Alex, Atatürk Havalimanı dış hatlar da santurunu çalarken müzik dinletisini yolcular görüntülemeye çalıştı. Alex" Kundalini (bir tür yoga) öğretmeniyim. İnsanlara müziğimi hediye ediyorum. İnsanlar alışveriş yaparken santuru dinledi ve sevdiler"dedi. Gezmek için paraya ihtiyacı olduğunu belirten Alex,"Tabi ki paraya ihtiyacım var. Benim para kazanma yolum bu"diye konuştu.



- İstanbul