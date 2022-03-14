Fransız aktivist, iklim krizine dikkat çekmek için Paris'ten Dakar'a pedal bastı

İklim değişikliğine dikkat çekmek için bisikletiyle Fransa'nın başkenti Paris'ten Senegal'in başkenti Dakar'a ulaşan Fransız aktivist Nordine Fayek, küresel ısınmanın sonuçlarına ilişkin farkındalık oluşturmak istiyor.

"Covivre (birlikte yaşam)" derneğinin kurucusu Fayek, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlara dikkati çekmek ve farklı ülkelerden iklim aktivistleriyle buluşmak için bisikletiyle 4 bin kilometre yol katetti.

Paris'te yaşayan 43 yaşındaki Fayek, derneğinin ismini taşıyan projesiyle sadece iklim krizine dikkat çekmekle kalmıyor aynı zamanda Fransa'da evsizler ve kadınlarla ilgili de çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Fayek, yola çıkış hikayesini ve hedeflerini Dakar'daki Bağımsızlık Meydanı'nda AA muhabirine anlattı.

Paris'teki Republique Meydanı'ndan 2 Şubat'ta yola çıktığını belirten Fayek, yaklaşık 40 günde Fransa, Fas ve Moritanya'yı geçerek Dakar'a ulaştığını söyledi.

Fayek, geçtiği ülkelerde iklim aktivistleri ve iklim mültecileriyle tanıştığını ve günde 100 ila 200 kilometre yol gittiğini kaydetti.

Ünlü fotoğrafçı ve yapımcı Kares Le Roy'un da kendisine araçla eşlik ettiği bilgisini paylaşan Fayek, yolculuğa ilişkin bir belgesel ve kitap hazırladıklarını dile getirdi.

Fayek, "Proje 3 etaptan oluşuyor. İlk etabını kuraklığın vurduğu ülkeleri bisikletle geçerek tamamladım. 2. etapta yelkenle Akdeniz'i geçerek Türkiye'ye uğrayacağım, deniz kirliliğiyle mücadele eden aktörlerle bir araya geleceğiz. Son olarak da bioçeşitliliğin önemine dikkati çekmek için microlight (ULM) adı verilen bir hava aracıyla tura çıkacağım." diye konuştu.

"Avrupa iklim değişikliğinin sonuçlarının farkında değil"

Senegal'in Moritanya'ya komşu kenti Saint-Louis'de deniz seviyesinin yükselmesi ve kıyı erozyonu nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlarla bir araya geldiğinin altını çizen Fayek, bu sorunun yakında Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkati çekti.

Fayek, projenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"İklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar en çok Afrika'yı vuruyor ama yakında Avrupa'ya da sıra gelecek. Bu konuda Avrupa'da da farkındalık oluşturmak istiyoruz. 2030'a kadar 135 milyon kişinin iklim mültecisi olacağı belirtiliyor. Avrupa henüz bu sorunun ciddiyetinin çok da farkında değil. Projeyle küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği, aşırı avlanma ve kuraklık gibi konulara dikkat çekmek istiyoruz. Aynı zamanda yolculuk sırasında bu konularda mücadele eden aktör ve derneklere de yardım topluyoruz, sitemizde de bu isimleri paylaşıyoruz."

"Türkiye ayağı için sabırsızlanıyorum"

Fayek, projenin 2. etabının Batı Afrika'daki küçük ada ülkesi Kabo Verde'den (Yeşil Burun Adaları) yelkenliyle başlayacağını söyledi.

Kabo Verde'den Moritanya, Senegal, Fas ve Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ulaşacağını belirten Fayek, "Projenin Türkiye ayağını sabırsızlıkla bekliyorum. İklim değişikliğiyle ilgili bir şeyler yapıyorsanız bizimle lütfen iletişime geçin. Türkiye'de iklim mücadelesi veren aktörlerle tanışmayı istiyoruz. Türkiye harika bir ülke. Çocuklarınız için, çocuklarımız için bu mirası korumak için harekete geçin." dedi

Fayek'in yolculuğuna ilişkin detaylar ve duyurulara "https://covivre.org" internet sitesinden ve aynı ismi taşıyan Instagram hesabından ulaşılabiliyor.