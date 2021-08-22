Fransız akademisyen Weil'e göre, Macron'un tüm Afganistanlılara "mülteci" statüsü vermesi gerekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransız akademisyen Weil'e göre, Macron'un tüm Afganistanlılara "mülteci" statüsü vermesi gerekiyor

Fransız akademisyen Weil'e göre, Macron'un tüm Afganistanlılara 'mülteci' statüsü vermesi gerekiyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Patrick Weil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yasaların öngördüğü gibi tüm Afganistanlılara mülteci statüsü vermesi gerektiğini belirtti.

Fransa Ulusal Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Patrick Weil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yasaların öngördüğü gibi tüm Afganistanlılara mülteci statüsü vermesi gerektiğini belirtti.

ABD'deki Yale Üniversitesinden Misafir Profesör Weil, Afganistan'daki duruma ilişkin haftalık Le Journal du Dimanche gazetesinde yazı kaleme aldı.

"Birinci görevi anayasaya saygı gösterilmesini sağlamak olan Cumhurbaşkanının (Macron), yasamızın öngördüğü ve gerektirdiği gibi özgürlük için mücadele eden tüm Afganlara mülteci statüsünü verdiğini açıklaması gerekirdi." ifadesini kullanan Weil, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anayasaya "özgürlük lehine eylemlerinden dolayı zulme uğrayan her kişi, (Fransa) Cumhuriyet topraklarında sığınma hakkına sahiptir." şeklinde maddenin eklendiğini belirtti.

Weil, bunun Fransa'nın dışında özgürlük mücadelesi veren kişilerin Fransa'ya girmesini sağlamak amacını taşıdığını ifade etti.

Patrick Weil, özgürlüklerini savunmak için yıllardır hayatını riske atan Afganlar için acil şekilde harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Serdar Ortaç Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fransız akademisyen Weil'e göre, Macron'un tüm Afganistanlılara "mülteci" statüsü vermesi gerekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 19:09:52. #1.14#

title