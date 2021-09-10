Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldiler
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Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldiler

Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fransa'dan başlayarak belirledikleri rota istikametinde dünya turuna bisikletlerle çıkan 3 kız, 3 erkek Fransız, 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldiler.

Fransa'dan başlayarak belirledikleri rota istikametinde dünya turuna bisikletlerle çıkan 3 kız, 3 erkek Fransız, 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt'a geldiler. Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyü yolu üzerinde İhlas Haber Ajansı ekibine denk gelen Fransız bisikletçi grup, Türkiye'yi muhteşem bulduklarını kaydetti.

Doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar veren 6 Fransız arkadaş, aylar öncesi Avrupa'dan başladıkları turda 10 ülkenin ardından Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin birçok ilini gezen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Erzincan'a ardından da Bayburt'a vardılar. Bisikletle kat ettikleri yolları, illeri, doğayı, cep telefonu kameralarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında yorumlarıyla paylaşan Fransız grup, Erzincan'da Karanlık Kanyonu geçip sarp yolları aşarak Bayburt'a ulaştıklarını ifade etti.

Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyü yolu üzerinde İhlas Haber Ajansı ekibine denk gelen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

"Kim inanırdı ki? 10 bin kilometre bisiklet sürdük" diyen Fransız gruptan Clémence Antoine, "Bisikletlerle dünya turuna çıktık. 10 bin kilometre sonra Bayburt'a geldik. Buradan sonra Trabzon Of'a, Gürcistan, Ermenistan devam edeceğiz. Türkiye çok güzel insanları misafirperver" dedi.

Bisikletçi Fransızlardan diğer bir kadın ise, "Uzun zamandır hedeflediğimiz bir etap olan İstanbul'a ulaştık. Farklı mahalleleri, güzel camileri ve özellikle iyi yemekleri keşfetmek için orada durduk. Türkiye nefis. Pide, Adana kebap, lahmacun hepsi muhteşem" diye konuştu.

Bayburt'un ardından Trabzon'a doğru yol alan Fransız bisikletçi grup dünyanın en tehlikeli yollarından olarak kabul edilen Soğanlı Dağlarındaki Derebaşı virajlarını aşıp burada bol bol fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundular. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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