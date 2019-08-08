Fransız 5 turiste toplu tecavüz iddiasıyla İspanya'da gözaltı
İspanya'nın Benidorm kentinde 5 Fransız turist, Norveçli kadına toplu cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.
İspanya'nın Benidorm kentinde 5 Fransız turist, Norveçli kadına toplu cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.
İspanyol polisi yaptığı açıklamada, Costa Blanca tatil köyünde yaşları 18 ila 19 arasında değişen Fransız 5 turistin, 20 yaşındaki Norveçli kadına toplu tecavüz iddiasıyla geceyi gözaltında geçirdiğini söyledi. Perşembe günü hakim karşısına çıkan şüphelilerin durumu netlik kazanmadı. Euronews.com'da Görüntüle