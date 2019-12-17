Fransalı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fransa uyruklu 1 terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
17.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:49
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Fransa uyruklu 1 terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,
Kaynak: DHA