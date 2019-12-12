Fransa Yunanistan'ın 'yükünü hafifletmek için' 400 mülteciye kapılarını açacak
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Fransa Yunanistan'ın 'yükünü hafifletmek için' 400 mülteciye kapılarını açacak

Fransa, mülteci krizi karşı karşıya kalan Yunanistan’ın "yükünü hafifletmek için" gelecek aylarda 400 sığınmacıyı ülkesine kabul edeceğini açıkladı. BM'nin verilerine göre 2019 yılında 55 binden fazla sığınmacı Türkiye’den Yunan adalarına giriş yaptı

12.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:01
Fransa Yunanistan'ın 'yükünü hafifletmek için' 400 mülteciye kapılarını açacak

, mülteci krizi ile karşı karşıya kalan 'ın "yükünü hafifletmek için" gelecek aylarda 400 sığınmacıyı ülkesine kabul edeceğini açıkladı.


Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Maisonnave Yunan ajansı ANA'ya verdiği demeçte, "Yunanistan özellikle son aylardaki yoğun bir göç akımına maruz kaldı. Oraya ulaşan 400 sığınmacıyı topraklarımıza kabul ederek, yüklerini hafifletmek istiyoruz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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