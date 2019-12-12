Fransa Yunanistan'ın 'yükünü hafifletmek için' 400 mülteciye kapılarını açacak
Fransa, mülteci krizi karşı karşıya kalan Yunanistan’ın "yükünü hafifletmek için" gelecek aylarda 400 sığınmacıyı ülkesine kabul edeceğini açıkladı. BM'nin verilerine göre 2019 yılında 55 binden fazla sığınmacı Türkiye’den Yunan adalarına giriş yaptı
Fransa, mülteci krizi ile karşı karşıya kalan Yunanistan'ın "yükünü hafifletmek için" gelecek aylarda 400 sığınmacıyı ülkesine kabul edeceğini açıkladı.
Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Maisonnave Yunan haber ajansı ANA'ya verdiği demeçte, "Yunanistan özellikle son aylardaki yoğun bir göç akımına maruz kaldı. Oraya ulaşan 400 sığınmacıyı topraklarımıza kabul ederek, yüklerini hafifletmek istiyoruz" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle