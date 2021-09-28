Fransa, Yunanistan'a 3 savaş gemisi satacak - Haberler
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Fransa, Yunanistan'a 3 savaş gemisi satacak

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa, Yunanistan'a 3 savaş gemisi satacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından Yunanistan ile 3 savaş gemisinin satışını içeren anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'nın Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ardından Yunanistan ile 3 savaş gemisinin satışını içeren anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Macron, Elysee Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Miçotakis ile 3 savaş gemisinin satışını içeren anlaşma imzaladıklarını duyuran Macron, Fransa'nın Lorient kentinde üretilecek bu savaş gemilerine ilişkin anlaşmanın "Fransız ürünlerinin kalitesini ve güvenini gösterdiğini" dile getirdi.

Macron, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin ülkesinin Hint-Pasifik stratejisini değiştirmeyeceğini ve etkilemediğini belirtti.

Bu bölgede 8 bin askerleri bulunduğunu ve birçok ülke ile ortak operasyonlara katıldıklarını aktaran Macron, "denizaltı krizine" ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile ekimde bir araya geleceklerini söyledi.

Macron, Avrupalıların "naiflikten" çıkması ve "sertleşen güçler tarafından baskı altında olduklarında kendilerini savunabildiklerini" göstermeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 10 yıldan fazladır Çin'e ve Pasifik bölgesine yönelik stratejisi olduğunu ifade eden Macron, Avrupalıların savunma konusunda kendi bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini, bunun meşru olduğunu ve ABD ile ittifaka alternatif oluşturmadığını belirtti.

Miçotakis de bugünün Fransa ve Yunanistan için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek Macron ile iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye karar verdiklerini kaydetti.

İki ülkenin Avrupa'nın stratejik özerkliğine doğru önemli adım attığını vurgulayan Miçotakis, savunma konusunda Macron ile ortak görüşlere sahip olduklarını aktardı.

Miçotakis, Avrupa'nın Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve Sahel bölgesinde çıkarlarını savunabileceğini dile getirdi.

Ülkesinin Fransa'dan 24 Rafale tipi savaş uçağından sonra 3 savaş gemisi satın alacağını ifade eden Miçotakis, ABD ile dış politika ve savunma alanındaki iş birliği güçlendirmek için bir anlaşma imzalayacaklarını belirtti.

Miçotakis, Fransa'dan, Yunanistan'ın ihtiyaçlarını karşıladığı için savaş gemisi satın alacaklarını söyledi.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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