Fransa'yı Bella fırtınası vurdu: 34 bin ev elektriksiz kaldı

Fransa'da etkili olan Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kaldı.

Fransa'da etkili olan Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kaldı.

Bella fırtınası Fransa'da etkili olmaya devam ediyor. Ülkenin güneyinde ve merkezinde etkisini gösteren Bella fırtınası nedeniyle 34 bin ev elektriksiz kaldı. Hızı saatte 100 -120 kilometreyi bulan fırtına sahil kesiminde yüksek dalgalara sebep oldu. Ülkede 9 bölgede turuncu alarm verilirken yüksek rakımlı bölgelerde 70 santimetreye kadar kar bekleniyor.

Önemli hatlardan A89 ile A75 kara yolları trafiğe kapatıldı. Bazı bölgelerde donmalar nedeniyle yolların riskli olduğu bilgisi verildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı