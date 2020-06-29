Fransa yerel seçimlerinden Yeşiller yeni mevziler kazanarak çıktı
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BBC

Fransa yerel seçimlerinden Yeşiller yeni mevziler kazanarak çıktı

Yerel seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Macron'un partisi hiçbir büyük kentin yönetimini alamazken, Yeşil Parti ve sol müttefikleri hemen bütün büyük şehirleri kazandı.

Fransa yerel seçimlerinden Yeşiller yeni mevziler kazanarak çıktı
29.06.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:20

Fransa'da yerel seçimlerinden gelen ilk sonuçlar, Yeşil Parti ve sol müttefiklerinin yerel seçimlerin ikinci turunda önemli mevziler kazanmayı başardığı anlaşılıyor.

Lyon, Strasbourg, Bordeaux ve Besançon belediyelerini hep Yeşil adaylar alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zor bir gece yaşadı.

Macron'un kurucusu olduğu merkezci Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hiçbir büyük şehirin yönetimini kazanamadı.

Koronavirüs tehdidi altında yapılan seçimlerde sıkı sağlık kuralları uygulandı ve seçmenlerden maske takmaları istendi.

Seçimde katılım düşük oldu ve Pazar günü seçmenin sadece yüzde 40 kadarı sandığa gitti.

Başkanlık sarayından yapılan açıklamada Macron'un katılımın düşüklüğünden kaygı duyduğu belirtildi.

Yerel seçimlerin birinci turu 17 Mart'ta, hükümet Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma önlemlerini açıklamadan iki gün önce yapılmıştı.

İkinci turun bundan bir hafta sonra yapılması gerekiyordu ama sağlık kaygıları nedeniyle Haziran'ın son haftasına bırakılmıştı.


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Seçimin kazananları kimler?

Birinci turda güçlü destek sahibi olduğunu belli eden Yeşil adaylar veya Yeşillerin desteklediği adaylar, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux ve Nancy de dahil bir dizi büyük ve önemli şehirde seçimi kazandılar ya da oy sayımının sürdüğü yerlerde kazanmaya en yakın aday durumundalar.

Seçim sonuçlarını merkez-sağ Le Figaro gazetesi "Fransa'nın siyasi coğrafyası tamamen alt üst oldu" diye yorumlarken merkez-sol Le Monde Yeşil Parti'nin artık Cumhurbaşkanı Macron'a muhalif cephenin önemli bir unsuru haline geldiğini yazdı.

Paris'in ilk kadın belediye başkanı olarak 2014 yılından bu yana görevi sürdüren Sosyalist ve çeveci politikacı Anne Hidalgo açık farkla bir kez daha kazandı. Bir başka önde gelen Sosyalist isim Martine Aubry ise Lille belediye başkanlığını az bir farkla almayı başardı.

Yerel seçimin bir başka sonucu da Fransa'nın en büyük 10 şehrinin yarısını kadın adayların alıyor oluşu. Fransa için bu bir rekor olacak.

Macron açısından ise sevindirici sonuç azdı. Bunlardan biri Macron'un popüler başbakanı Edouard Philippe'in kuzey batıdaki liman kenti Le Havre'ın belediye başkanlığını alması oldu.

Fransa anayasası Philippe'in belediye başkanlığı görevini sürdürürken aynı zamanda hükümetteki görevini sürdürmesine izin veriyor ama bir kabine değişikliği de ihtimal dahilinde.

Yerel seçimlerin bir diğer kazananı ise 2017 yılının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından Marine Le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Yürüyüş Partisi oldu.

Partinin adaylarından biri güneyde Perpignan kentinin belediye başkanlığını kazandı. Böylece aşırı sağın Fransa'da 1990'lardan bu yana yerel yönetimi ele geçirdiği en büyük şehir Perpignan oldu.

BBC

Manşet

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