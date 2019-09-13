Fransa: Yeni emeklilik reformuna karşı toplu ulaşım grevi Paris'i felç etti

13.09.2019 12:15

Fransa'nın başkenti Paris son yılların en büyük toplu taşıma grevine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin parlamentodan geçirmeyi planladığı yeni emeklilik reformu sebebiyle metro, banliyö trenleri ve belediye otobüslerinin neredeyse durduğu şehir adeta felç olmuş durumda.



Son on yılın en büyük grevinde sürücüsüz çalışan metro hatları dışında hizmet verecek birkaç hat iş yavaşlatma uyguluyor. Euronews.com'da Görüntüle