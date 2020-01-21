Fransa'ya yapılan iltica başvuruları geçen yıl yüzde 7,3 arttı
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Fransa'ya yapılan iltica başvuruları geçen yıl yüzde 7,3 arttı

Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 132 bin 614'e ulaştı.

21.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:17
Fransa'ya yapılan iltica başvuruları geçen yıl yüzde 7,3 arttı

'ya yapılan iltica başvuruları 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 7,3 artış gösterdi.


Fransa Mültecileri Koruma Ofisinin (Ofpra) paylaştığı verilere göre, ülkeye geçen yıl iltica başvurusu yapanların sayısı 132 bin 614'e ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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