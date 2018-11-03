Fransa'ya Meyve Sebze İhracatında Hedef 100 Milyon Dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Fransa'ya yapılan meyve sebze ürünleri ihracatının arttığını belirterek bu pazarda kısa vadede 100 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı öngördüklerini bildirdi.

TÜRKİYE 4. SIRADA YER ALDI

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nce, SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı'nda açılan stantta Türk ürünleri tanıtıldı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, Hong Kong, Çin ve Rusya'daki gıda fuarlarının ardından 21-25 Ekim'de SIAL Paris Fuarı'na katıldıklarını belirtti. SIAL Paris'in dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olduğuna işaret eden Uçak, 155 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuarda Türkiye'nin katılımcı açısından Fransa, İtalya ve İspanya'dan sonra dördüncü sırada yer aldığına dikkati çekti.

FRANSA'YA İHRACAT YÜZDE 4 ARTTI

Uçak, Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatının 2018 yılının Ocak - Ekim döneminde yüzde 11'lik artışla 1 milyar 286 milyon dolara yükseldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Fransa'ya ihracatımız ise yüzde 4'lük artışla 35 milyon 162 bin dolara yükseldi. Fransa, meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığımız 9'uncu ülke konumunda. Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatta ise 16,3 milyon dolar ile 7'nci sırada. Fransa pazarı ihracatımızı çok daha fazla artırabileceğimiz ve kısa vadede 100 milyon dolara ulaşabileceğimiz potansiyele sahip."