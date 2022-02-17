Fransa'ya göre, İran'la birkaç gün içinde nükleer anlaşma kararına varılabilir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile nükleer anlaşmaya dair karara birkaç gün içerisinde varılabileceğini bildirdi.

Le Drian, Fransız Senatosunda, İran ile nükleer anlaşmanın canlandırılması müzakerelerine dair senatörleri bilgilendirdi.

"Kritik bir eşiğe vardık, oradayız. Haftalar değil birkaç gün içerisinde oradayız." diyen Le Drian, nükleer anlaşmaya dair karara kısa sürede ulaşılabileceğini kaydetti.

Le Drian, Viyana görüşmelerinin başarısız olmasının ciddi bir krize yol açacağı uyarısında bulunarak, "Şimdi İranlıların siyasi bir karar vermeleri gerekiyor. Önlerinde çok açık bir seçenek var. ya gelecek günlerde ciddi bir krizi tetiklerler ya da tüm tarafların çıkarlarına saygı gösteren anlaşmayı kabul ederler." görüşünü dile getirdi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler; Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.