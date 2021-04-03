Fransa, Viyana toplantısı öncesi İran'ı "yapıcı" olmaya çağırdı
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Fransa, Viyana toplantısı öncesi İran'ı "yapıcı" olmaya çağırdı

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa, Viyana toplantısı öncesi İran'ı 'yapıcı' olmaya çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak toplantıda İran'ı yapıcı olmaya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, 6 Nisan'da Viyana'da yapılacak toplantıda İran'ı yapıcı olmaya çağırdı.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Zarif ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Viyana'da 6 Nisan'da yapılacak toplantıda nükleer anlaşmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Le Drian, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin nükleer anlaşmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başlaması için yapıcı rol oynadığının altını çizdi.

"İran'ı yapılacak görüşmelerde yapıcı olmaya teşvik ettim." ifadesini kullanan Le Drian, bu görüşmelerin gelecek haftalarda nükleer anlaşmasına tam olarak saygı göstermek için gerekli eylemlerin belirlenmesini sağlayacağını kaydetti.

Le Drian, ilgili ülkelerin ve ABD'nin hedefinin bu olduğunu, bu çerçevede İran'a taahhütlerini ihlal edecek herhangi eylemden kaçınması konusunda çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Zarif de konuya ilişkin Twitter hesabından, "Önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak toplantıda Fransa'yı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusunda yapıcı bir duruş göstermeye çağırdım." mesajını paylaştı.

Zarif, Fransa'nın nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerine uymasını, ABD tarafından uygulanan yaptırımlara da uymayı bırakmasını istediğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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