Fransa ve Rusya arasında üst düzey temas

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelecek.

Fransa ve Rusya arasında üst düzey görüşme olacağı bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığını tarafından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla başkent Paris'te 12 Kasım'da düzenlenecek olan Uluslararası Libya Konferansı'nın oturum aralarında görüşeceği aktarıldı. Açıklamada, görüşmede İran ile müzakereler, Orta Doğu, Afganistan, Hint-Pasifik, stratejik istikrar ve Avrupa güvenliği ve Sahel-Sahra şeridindeki durumlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası krizlerin siyasi ve askeri boyutlarının ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna ve Sahel-Sahra bölgelerindeki eylemleri ile ilgili olarak endişelerini dile getireceği ifade edildi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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