Fransa ve İtalya Arasında Afrika'yı Sömürme Krizi: İtalyan Büyükelçi Bakanlığa Çağırıldı

İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Fransa'yı Afrika'yı sömürmek ve göçü tetiklemekle suçlayan konuşmalarının ardından İtalya'nın Fransa Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Pazar günü konuşan Di Maio Fransa'nın Afrika politikaları nedeniyle Avrupa Birliği'nin yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Bugün insanlar ülkelerini tek edip Avrupa'ya geliyorsa bunun sorumlusu en başta Fransa'dır. Fransa onlarca Afrika ülkesini sömürmeyi hiçbir zaman bırakmadı.

"AB Fransa'ya ve Fransa gibi Afrika'yı yoksullaştırarak bu insanların ülkelerini terk etmesine yol açan tüm ülkelere yaptırım uygulamalı. Çünkü Afrikalılar Afrika'da olmalı, Akdeniz'in dibinde değil."

Birleşmiş Milletler geçen hafta iki ayrı göçmen botunun batması sonucu Akdeniz'de 170 göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini açıklamıştı.

İtalya ve Fransa daha önce de göç politikalarında anlaşmazlık yaşamıştı. İtalya, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin en fazla ayak bastığı ülkelerden biri.

İtalya'nın diğer başbakan yardımcısı Matteo Salvini de Facebook paylaşımında "Avrupa limanları açık oldukça insan kaçakçıları bu işi yapıp insanları öldürmeye devam edecek" dedi.

Geçen yıl Fransa denizde kurtarılan göçmenleri taşıyan gemilerin yanaşmasına izin vermediği için İtalya'yı eleştirmiş, İtalya ise Fransa'nın göçmenleri kabul etmemesini kınayarak buna karşılık vermişti.

İtalya'daki 5 Yıldız Hareketi'nin lideri ve aynı zamanda Ekonomik Gelişme, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Di Maio aşırı sağcı Lig partisiyle koalisyon ittifakı içinde görev yapıyor.

Di Maio, Fransa'nın Afrika'yı sömürmemesi durumunda bugün dünyanın en büyük altıncı değil 15. ekonomisi olacağını öne sürdü.

Bu açıklamaların ardından İtalya'nın Fransa'daki büyükelçisi Teresa Castoldo Pazartesi günü Paris'teki Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan Fransız diplomasi kaynakları Di Maio'nun sözleri hakkında "Fransa ve İtalya Avrupa Birliği içinde ortaklık halindeyken bu sözler yersiz ve düşmancadır" dedi.



Bu gelişme Di Maio'nun eleştirilerini sonlandırmasına yol açmadı. Fransa'nın ondan fazla Afrika ülkesinde kullanılan CFA frankı adlı para birimini basmasını eleştirdi.

Sömürge döneminde çıkarılan bu para biriminin garantisi Fransa hazinesi tarafından veriliyor.

Di Maio konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Fransa 14 Afrika devleti için para basan ve onları ekonomik gelişmesini engelleyen, bu yüzden de göçmenlerin ülkemize gelmesine ya da gelmeye çalışırken yolda ölmesine yol açan ülkelerden biri.

"Eğer Avrupa cesur olmak istiyorsa Afrika'nın dekolonizasyonu meselesiyle yüzleşecek cesarete sahip olmalı."

Fransa CFA frankının finansal istikrar sağladığını söylerken bazıları da bunu bir sömürge uygulaması olarak nitelendiriyor.