Fransa ve Gürcistan cumhurbaşkanları, telefonda Ukrayna'ya Rus saldırısını görüştü - Haberler

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Fransa ve Gürcistan cumhurbaşkanları, telefonda Ukrayna'ya Rus saldırısını görüştü

AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
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Fransa ve Gürcistan cumhurbaşkanları, telefonda Ukrayna'ya Rus saldırısını görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron ile Zurabişvili'nin telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri ele aldıkları bildirildi.

"Cumhurbaşkanları, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine karşı saldırganlığı konusundaki endişelerini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, bu zor durumda Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini bir kez daha vurguladı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Macron'un, resmi temaslarda bulunması için Zurabişvili'yi ülkesine davet ettiği bilgisi paylaşıldı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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