Fransa ve Balkanlara Göz Dikti 

Müziğe 14 yaşında babasının hediye ettiği gitar ile başlayan Berkay Çeşmeci; lead gitar, vokal ve bass gitarist olarak müzik kariyerine devam ettikten sonra elektronik müzik ile tanışarak bilgisayar başında yaptığı prodüksiyonlarla adından söz ettirdi.

Yeni single çalışmasında hem Fransa'ya ait hem de Balkanlara özgü ritmleri harmanlayarak, bu ülkelerdeki listelere hızlı bir giriş yaptı. 7 yıldır elektronik müzik ile uğraşan Berkay Çeşmeci; ''Bundan çok mutluyum, iyi ki elektronik müziğe adım attım. Ülkemizdeki pop sanatçılarda elektronik müziğin farkını keşfetmiş olacaklar ki artık şarkılarına elektronik müziğe ait alt yapıları kullanıyorlar, bende ilk göz ağrım olarak nitelendirdiğim çalışmamda Fransız house ritmlerini ve Balkan hissiyatlarını harmanladım'' dedi.

