Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor
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Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor

Berlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de politik bir çözüm bulunması için taraflarla diyalog kurmak istedikleri kaydedildi.

20.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:37
Fransa ve Almanya liderleri, Suriye'de çözüm için Erdoğan ve Putin'le görüşmek istiyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı 'le görüşerek 'de devam eden soruna çözüm bulmak istedikleri duyuruldu.


Berlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Suriye'de politik bir çözüm bulunması için taraflarla diyalog kurmak istedikleri kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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