Fransa ve ABD'den İran'a ortak nükleer mesaj: Japonya Başbakanı arabulucuk için Tahran'a gidiyor

Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümünü törenlerine katıldıktan sonra Caen şehrinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris ile Washington'un ortak hedefinin İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek olduğunu belirtti. Bunun için uluslararası çapta yeni müzakerelerin başlatılmasının önemine vurgu yaptı. İran'ı Orta-Doğu'da terörü desteklemekle suçlayan Trump, ABD yaptırımlarına maruz kalan bu ülkenin yanlış adımlar attığını söylemişti.

Japonya Başbakanı Abe arabuluculuk için Tahran'ı ziyaret edecek

Japon basınında yer alan bilgilere göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmek için Tahran'a gidecek. Ziyaretin 41 yıl sonra bir Japon başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtiliyor. Görüşmenin 12-14 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Shinzo Abe'nin İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay Washington'da Trump ile görüşen Shinzo Abe ABD başkanına bu doğrultuda bir teklifte bulunmuştu. Trump bu durumu memnuniyetle karşılamıştı. Euronews.com'da Görüntüle