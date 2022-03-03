Fransa, vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmaları çağrısını yineledi - Haberler

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Fransa, vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmaları çağrısını yineledi

AA, Esra Taşkın - Güncel
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Fransa, vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmaları çağrısını yineledi

Fransa, vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmaları çağrısını tekrarladı.

Fransa, vatandaşlarına Rusya'dan ayrılmaları çağrısını tekrarladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Rusya'da kalma zorunluluğu bulunmayan Fransa vatandaşlarının mevcut kara yolları veya üçüncü ülkelere uçuş bağlantılarıyla ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya karşı alınan uluslararası yaptırımlar nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğine yer verildi.

Ayrıca zorunlu nedenler hariç Rusya'ya yapılacak tüm ziyaretlerin ertelenmesi istendi.

Fransa, 27 Şubat'ta Rusya'da bulunan vatandaşlarına mevcut uçuşlarla ülkeyi "derhal" terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Avrupa Birliği, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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