Fransa: Vakitsiz öten horoz komşuları mahkemelik etti

Fransa'nın sembolü horoz Fransızları birbirine düşürdü. Ülkenin batısındaki Charente-Maritime bölgesinin Rochefort tatil beldesinde 'Maurice' adlı bir horoz site sakinlerini mahkemelik etti. Çoğu emekli birçok komşu horozun sabahın ilk ışıkları ile ötmesinden dolayı rahatsız olduklarını belirtti. Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Maurice'in sahibi Corinne Fesseau horozun ötmesinden daha doğal bir şey olmayacağını belirterek ses kirliliği diyenlere karşı çıktı. Horozun gönderilmesini de kabul etmeyen hayvansever, komşuları ile mahkemelik oldu.

Horozunu korumakta kararlı Fesseau, öncelikle kümesi izole ederek sesi azaltmaya çalıştı. Şikayetler devam edince 'sevgili' horozunu koruyabilmek için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya şu ana kadar 120 bin kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle