Fransa Ulusal Meclisi'nden 'Ebeveyn Tokadı' Yasağına Onay

Fransa Ulusal Meclisi, anne babaların çocuklara hafif de olsa vurmasını yasaklayan yasa tasarısını 1'e karşı 51 oyla onayladı. "Dayak ve aşağılama yasağı" ile ebeveynlerin çocukları üzerindeki otoritelerini şiddet kullanmadan kullanmaları hedefleniyor.

Tasarının yasalaşması için Senato ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da onaylanması gerekiyor.

Çocuk hakları konusunda kampanya yürüten gruplara göre Fransa'da anne babaların yaklaşık yüzde 85'i, çocuklarına karşı şiddete başvuruyor.

Fransa'da okullarda çocuklara vurmak uzun süre önce yasaklanmıştı. Buna karşılık anne babaların çocuğa karşı şiddet kullanmasını yasaklayan tasarılar daha önce de gündeme gelmiş ama parlamentodan geçememişti.

Tasarıya destek veren milletvekillerinden Maud Petit, yasanın esasen bir tür eğitim amacı taşıdığını, toplumun konuyla ilgili görüşlerinin dönüştürülmesinin amaçlandığını kaydetti. Süpürge sapıyla dövülen çocuk

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da çocuğa şiddet suç sayılıyor. Fakat ama şu an yasalar anne babaların, çocuklarını terbiye etmek amacıyla "düşük düzeyde şiddete" başvurmalarına izin veriyor. Bunun ne olduğu ya da hangi düzeyde şiddetin suç sayılacağı konusu ise çok tartışmalı ve mahkemelerin kararına bırakılıyor.

Geçen hafta ülkenin doğusundaki Mulhouse kentinde 9 yaşında bir çocuğun dövülerek öldürülmesinden sonra bir ailenin 4 ferdi tutuklanmıştı.

Polis kaynakları yerel medyaya, çocuğun ev ödevini yapmayı reddettiği için süpürge sapıyla dövüldüğü bilgisini vermişti.

Çocuğa "ebeveyn tokadını" tamamen yasaklayan tasarı Senato'dan da geçerse Fransa, dünyada anne babaların çocuklara şiddet uygulamasını yasaklayan 55. ülke olacak.