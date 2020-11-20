Fransa, Ulusal İmamlar Konseyi kurmaya hazırlanıyor

Fransa'da, imamlık yapmak isteyenlere icazet verip kontrol edecek devlete bağlı bir konsey olması planlanan Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulması için Müslüman federasyonların temsilcileri ile görüşmelere başlandı.

Fransa'da, imamlık yapmak isteyenlere icazet verip kontrol edecek devlete bağlı bir konsey olması planlanan Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulması için Müslüman federasyonların temsilcileri ile görüşmelere başlandı.

Fransa'da hükümet, ülkede görev yapan imamları kontrol edecek ve imamlık yapmak isteyenlere icazet verecek bir konsey kurulmasına karar verdi. Devlete bağlı bir konsey olması planlanan Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulması için hazırlıklara başlandı. Konseyin kurulmasıyla, ülkedeki imamların devlet icazeti ile çalışması ve dış ülkelerden yapılan imam görevlendirmelerinin 2024'te durdurulmasının hedeflendiği düşünülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de hafta başında, Fransa İslam Konseyi (CFCM) üyesi federasyonlar ile toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve federasyon temsilcileri arasında düzenlenen görüşmede, kurulması öngörülen Ulusal İmamlar Konseyi'nin taslağı tartışıldı. Elde edilen bilgilere göre, konseyin yarısını CFCM üyesi Federasyon temsilcileri oluştururken, toplamda 20 üyesi olacak. Konseyin görevinin ülkede imamlık yapmak isteyenlere icazet vermek olması planlanıyor. Konseyin kurulmasındaki amaç ise hem ülkedeki imamlar üzerinde dış güçlerin etkisini sınırlandırmak hem de radikalleşmeyi önlemede imamlara yardımcı olmak şeklinde açıklandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla; Türkiye, Fas, Cezayir gibi Müslüman ülkelerden Fransa'ya imam gönderilmesini 2024'e kadar durdurmak istediğini açıklamıştı.

Fransa'da ülke çapında toplam 2 bin imam bulunuyor. Fransa dışından görevlendirilmiş imam sayısının 300 olduğu ve yarısının Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirildiği açıklandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı