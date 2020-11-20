Fransa, Ulusal İmamlar Konseyi kurmaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa, Ulusal İmamlar Konseyi kurmaya hazırlanıyor

20.11.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:40
Fransa, Ulusal İmamlar Konseyi kurmaya hazırlanıyor

Fransa'da, imamlık yapmak isteyenlere icazet verip kontrol edecek devlete bağlı bir konsey olması planlanan Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulması için Müslüman federasyonların temsilcileri ile görüşmelere başlandı.

Fransa'da, imamlık yapmak isteyenlere icazet verip kontrol edecek devlete bağlı bir konsey olması planlanan Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulması için Müslüman federasyonların temsilcileri ile görüşmelere başlandı.

Fransa'da hükümet, ülkede görev yapan imamları kontrol edecek ve imamlık yapmak isteyenlere icazet verecek bir konsey kurulmasına karar verdi. Devlete bağlı bir konsey olması planlanan Ulusal İmamlar Konseyi'nin kurulması için hazırlıklara başlandı. Konseyin kurulmasıyla, ülkedeki imamların devlet icazeti ile çalışması ve dış ülkelerden yapılan imam görevlendirmelerinin 2024'te durdurulmasının hedeflendiği düşünülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de hafta başında, Fransa İslam Konseyi (CFCM) üyesi federasyonlar ile toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve federasyon temsilcileri arasında düzenlenen görüşmede, kurulması öngörülen Ulusal İmamlar Konseyi'nin taslağı tartışıldı. Elde edilen bilgilere göre, konseyin yarısını CFCM üyesi Federasyon temsilcileri oluştururken, toplamda 20 üyesi olacak. Konseyin görevinin ülkede imamlık yapmak isteyenlere icazet vermek olması planlanıyor. Konseyin kurulmasındaki amaç ise hem ülkedeki imamlar üzerinde dış güçlerin etkisini sınırlandırmak hem de radikalleşmeyi önlemede imamlara yardımcı olmak şeklinde açıklandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla; Türkiye, Fas, Cezayir gibi Müslüman ülkelerden Fransa'ya imam gönderilmesini 2024'e kadar durdurmak istediğini açıklamıştı.

Fransa'da ülke çapında toplam 2 bin imam bulunuyor. Fransa dışından görevlendirilmiş imam sayısının 300 olduğu ve yarısının Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirildiği açıklandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya Federasyon Konseyi, Dağlık Karabağ'a asker gönderilmesini onayladı
Rusya Federasyon Konseyi, Dağlık Karabağ'a asker gönderilmesini onayladı
Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı ağırladı
Bakan Akar, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı ağırladı
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'ı kabul etti

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa, Ulusal İmamlar Konseyi kurmaya hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 17:44:40. #1.14#
title