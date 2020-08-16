- Fransa, ülkeye gelenlere Covid-19 testi uyguluyor
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- Fransa, ülkeye gelenlere Covid-19 testi uyguluyor

- Fransa, ülkeye gelenlere Covid-19 testi uyguluyor Fransa'nın Temmuz ayı sonunda aldığı bir kararla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, riskli bölge ilan ettiği 16 ülkeden gelenlere yönelik korona virüs testleri sürüyor.

16.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:12

- Fransa, ülkeye gelenlere Covid-19 testi uyguluyor

MARSİLYA - Fransa'nın Temmuz ayı sonunda aldığı bir kararla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, riskli bölge ilan ettiği 16 ülkeden gelenlere yönelik korona virüs testleri sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, Türkiye, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Madagaskar, Hindistan ve Umman'dan gelen yolculara uygulanan test zorunluluğu ister bu ülkelerde 72 saat içerisinde onaylanmış kurumlarca gerçekleştirilmiş olsun, isterse Fransa'da havaalanı ve limanlarda yapılmış olsun, vatandaşlar için kaçınılmaz oldu. Türkiye'den gelen kimi yolcu belirlenmiş kurumlarca testi yaptırıp da yola çıkarken kimisi de Fransa havaalanında yaptırmayı tercih etti.

El bagajları yolcu bölümüne alınmıyor

Covid-19 sebebiyle alınan tedbirlerin uçağa biniş itibariyle başladığı kaydedildi. Uçağa biniş, uçuş ve iniş sırasında yapılan değişikliklerle yolcuların virüse karşı korunması hedefleniyor. Eski normale göre yolcuların yanına aldığı el bagajlarının artık diğer büyük bagajlarla uçağın valiz bölümüne verilmesi hem yolculara kolaylık sağladı, hem de kabin ekibinin işini kolaylaştırdı.

Maske çıkarılmıyor, temiz hava akımı sağlanıyor

Uçuş boyunca maske takmanın zorunlu olmasının yanı sıra uçak içerisinde devamlı Hepa filtrelerden geçen temiz hava ile virüsün yayılması engelleniyor. Uçaktaki hava sisteminin havayı uçağın önünden arkasına doğru değil de koltuk çevresinde döndürmesi yolcuya ekstra güvenlik sağlıyor, böylelikle arkadan biri öksürse bile havalandırma yönü sayesinde öndekine partikül ulaşmıyor.

Yolcu dizilimi imkan dahilinde mesafeli

Uçakta yolcu dizilimi çapraz şekilde başlatılıyor, doldukça ve mecbur kaldıkça boşluklara yolcu oturtulurken ayrıca uçağın son sırasının olası izolasyon gerekliliği için satışa kapalı olduğu öğrenildi.

Maske çıkartılmıyor

Uçuş sırasında düzenli olarak maskelerin çıkarılmaması hatırlatılırken 6 yaşından küçüklerin bu zorunluluğa tabi olmadıkları öğrenildi.

Yemekler sıralı yeniyor

Yemek satışı sırasında sadece kredi kartı kabul ettiklerini, nakitle satışın durdurulduğu, ayrıca aynı aileden olmayan ve yan yana oturan yolculardan maskeyi aynı anda çıkarmamaları için sıralı şekilde yemek yemeleri isteniyor.

Bilgi formu dolduruluyor

Kabin ekibi uçaktan çıkışların koltuk sırasına göre, sosyal mesafeye dikkat ederek yapılması gerektiğini anons ediyor. Uçakta Fransa hükümetinin zorunlu kıldığı ve kabin ekibi tarafından yolculara doldurulmak üzere dağıtılan kişisel bilgilerin yazıldığı bir formun pasaport kontrolünde Fransız yetkililere verileceği öğrenildi. Formun sadece İngilizce olması ve Fransızca versiyonu bulunmaması vatandaşlardan ayrıca tepki topladı.

İndikten sonra ikinci form

Uçaktan inen Türk yolculara pasaport kontrolü öncesinde daha detaylı bir form doldurtan Kızıl Haç yetkilileri yolcuları bu formlarla korona virüs testi bölümüne yönlendiriyor.

Korona virüs testi öncesi sigorta bilgileri alınıyor

Gelen yolcuların 72 saat içerisinde alınmış negatif sonuçlu test getirmemesi durumunda test için vatandaşların sigorta bilgileri alınıyor. Test için yolculardan ücret almayan yetkililer yolcuların sigorta bilgilerini alarak testlerin sigorta tarafından karşılanacağını açıklıyor.

Korona virüs testi kısa sürüyor

Bilgileri yetkilere verdikten sonra vatandaşlar burun ve genizden numune alımı için özel olarak giyinmiş sağlık çalışanlarının bulunduğu paravanlı bölüme geçiyor. Sırayla test sandalyesine oturtulan vatandaşlar maskeyi ağızlarını kapatacak şekilde indiriyor, uzun bir çubuk yardımı ile birkaç saniyede sağlık çalışanları burun ve genzinden numune alıyor. İşlem kısa olsa da testin vatandaşların kimisi için ağrılı olduğu, kimisi için de sadece rahatsız edici bir his teşkil ettiği öğrenildi.

Sonuçlar 24 saat sonra gönderiliyor

İletişim bilgileri alınan vatandaşlara sonucun 24 saat sonra sms yolu ile gönderileceği ve testin pozitif çıkması durumunda yolcunun karantinada kalacağı belirtiliyor. Test bitiminde yolcular önce uçakta doldurdukları formu vererek pasaport kontrolünden geçiyor, ardından olağan şekilde bagajlarını teslim almaya gidiyor.

Öte yandan yolcuların sık yapılan uyarıları dikkate aldıkları fakat uyarı yapılmadığı yerlerde sosyal mesafe ve maske takımına dikkat etmedikleri gözlemlendi.

- Fransa, ülkeye gelenlere Covid-19 testi uyguluyor

Kaynak: İHA

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