Fransa - Ukrayna hazırlık maçı ne zaman? Fransa - Ukrayna maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?
06.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:00
Futbolda bu hafta milli araya gidiliyor. Bazı milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de Fransa - Ukrayna takımlarıdır. Peki Fransa - Ukrayna hazırlık maçı ne zaman olacak? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
Hazırlık maçlarından en çok merak edileni Fransa - Ukrayna arasında oynanan maçtır. FutbolseverlerFransa - Ukrayna maçını çok merak ediyor. Peki Fransa - Ukrayna saat kaçta başlayacak? Hangi kanal verecek? Ücretsiz yayınlanacak mı?
FRANSA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?
Fransa veUkrayna arasında oynanacak hazırlık maçı 7 Ekim 2020 Çarşamba günü yani yarın akşam saat 21:45 'de başlayacaktır.
FRANSA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?
Bu maç S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.
FRANSA - UKRAYNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fransa - Ukrayna hazırlık maçı 7 Ekim 2020 tarihinde Fransa'nın ev sahipliğinde Stade de France, SaintDenis'da oynanacak.