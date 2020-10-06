Fransa - Ukrayna hazırlık maçı ne zaman? Fransa - Ukrayna maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi olacak?

Futbolda bu hafta milli araya gidiliyor. Bazı milli takımlar hazırlık maçı yapacaktır. Bu takımlardan birisi de Fransa - Ukrayna takımlarıdır. Peki Fransa - Ukrayna hazırlık maçı ne zaman olacak? Saat kaçta başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...