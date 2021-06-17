Fransa, Türkiye'yi kırmızı ülkeler listesinden çıkardı

Fransa, korona virüs salgınına karşı seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkararak, turuncu ülkeler listesine aldı.

Fransa, korona virüs salgınına karşı seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkararak, turuncu ülkeler listesine aldı.

Fransa, korona virüs salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları getirdiği ülkelerin listelerini güncelledi. Buna göre, Türkiye kırmızı ülkeler listesinden turuncu ülkeler listesine alındı. Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün zorunlu karantina uygulaması kalkarken, Türkiye'den Fransa'ya gelenlerin covid-19'a karşı aşılanmamış olmaları halinde PCR testi yaptırmaları talep edilecek ve 7 gün boyunca karantina uygulanacak.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

ABD ve Kanada yeşil listeye alındı

ABD ve Kanada yeşil listeye geçerken, Paraguay, Afganistan ve Maldivler kırmızı listeye alındı. Yeşil olarak sınıflandırılan ülkelerden gelen turistler, aşı kanıtı bulunan veya PCR testi negatif olan turistler ülkeye giriş yapabilecek. Kırmızı olarak sınıflandırılan ülkeler için Fransa, yalnızca zorunlu seyahatlere izin verirken, PCR testini aşılı olsun veya olmasın talep ediyor ve 10 günlük karantina süreci uyguluyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı