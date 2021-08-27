Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında yeniden kırmızı listeye aldı
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BBC

Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında yeniden kırmızı listeye aldı

Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında yeniden kırmızı listeye aldı
BBC - Haberler | Dünya

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos Cumartesi 23:59'dan sonra geçerli olacak karardan, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış iki doz aşı olan kişiler muaf tutulacak.

Fransa, Türkiye'yi Covid önlemleri kapsamında uluslararası seyahatlerde yeniden kırmızı listeye ekledi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiği'nden yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos Cumartesi 23:59'dan sonra geçerli olacak karardan, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış iki doz aşı olan kişiler muaf tutulacak. Türkiye'de yapılan aşılar içinde BioNTech bu sınıfa giriyor.

Çift doz aşılanmamış kişilerin Fransa'ya girebilmesi için Fransa tarafından belirlenen 12 koşuldan birini karşılaması gerekecek, Fransa'ya girişte masrafları kendileri tarafından karşılanacak bir şekilde valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya girmeleri talep edilecek.

Bu koşullar arasında Fransa veya Avrupa Birliği (AB) vatandaşı, eşi veya çocuğu olmak; Fransa'da uzun vadeli oturum iznine sahip olmak veya oturum iznine sahip olunan bir AB ülkesine transit geçiş yapmak; nakliye işçisi veya Covid-19'a karşı mücadele eden bir sağlık görevlisi olmak da yer alıyor.

Karantina süreci kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek.

Karantinaya otel yerine evde de girmek mümkün ancak bunun için karantina kontrol memurlarının söz konusu eve nasıl erişebileceğini açıklayan bir belge sunmak gerekecek.

Fransa da İngiltere gibi uluslararası seyahatler için diğer ülkeleri üç ayrı renge ayırıyor:

Aşılı kişiler ve çocuklar ise bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor fakat 12 yaş üzeri çocuklardan ülkeye girişte PCR testi isteniyor.

Fransa, Türkiye'yi 17 Haziran'da kırmızı listedeki ülkeler arasından çıkarmıştı.

Dün seyahat listesini güncelleyen İngiltere de Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etmişti.

BBC
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