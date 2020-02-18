Fransa, Türkiye'nin de bulunduğu yabancı ülkelerin imam ve öğretmen göndermesine son verecek

18.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:04

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" konuşmasında, yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini açıkladı. Ayrıca gelecek eğitim yılından itibaren yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğrentmeler de artık Fransa'da eğitim veremeyecek.



Bu karardan, Fransa'da çok sayıda camide görev yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı imamların ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerinin etkilenmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle