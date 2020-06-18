Fransa-Türkiye Gerilimi NATO Toplantısında Ele Alınacak Mı? Avrupa'nın gündeminde NATO savunma bakanları toplantısı var. Bu toplantıda birçok konu başlığı var. Özellikle ABD-Çin gerginliği ve muhtemelen de Akdeniz'de Fransa-Türkiye geriliminin ele alınması bekleniyor.

Avrupa'nın gündeminde NATO savunma bakanları toplantısı var. Bu toplantıda birçok konu başlığı var. Özellikle ABD-Çin gerginliği ve muhtemelen de Akdeniz'de Fransa-Türkiye geriliminin ele alınması bekleniyor. Peki başka hangi konular masaya yatırılacak, Arzu Çakır Paris'ten bildiriyor Kaynak: DailyMotion.com