Fransa, Türk kadının vatandaşlık talebini eşinin 'Türkiye'ye siyasi bağlılığı' nedeniyle reddetti
Fransa, uzun yıllardır ülkede yaşayan Şerife Büyük'ün vatandaşlık talebini, eşi Murat Büyük'ün "Türkiye'ye siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddetti.
01.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:07
Fransa uzun yıllardır ülkede yaşayan Şerife Büyük'ün vatandaşlık talebininin eşi Murat Büyük'ün "Türkiye'ye siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.
Fransa'nın güneyindeki Dole semtinde yaşayan Murat Büyük'ten sonra eşi Büyük'ün Fransız vatandaşlığını alabilmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com