Son dakika haber: Fransa, terör saldırılarını engellemek için sınırda güvenliği artıracak
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Son dakika haber: Fransa, terör saldırılarını engellemek için sınırda güvenliği artıracak

05.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:55
Son dakika haber: Fransa, terör saldırılarını engellemek için sınırda güvenliği artıracak

Son dakika haberler: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sınırda güvenlik önlemlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sınırda güvenlik önlemlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fransa'da Nice kentinde bulunan Notre-Dame Kilisesi'nin yakınlarındaki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör saldırılarını engellemek için sınırda güvenliği artıracalarını söyledi. Macron, Fransa ve İspanya arasındaki sınır bölgesini ziyaretinde, güvenliği güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, sınır muhafızlarının sayısının 2 bin 400'den 4 bin 800'e çıkarılarak ikiye katlanacağını açıkladı. Macron, "Terörizmden gelen tehditler arttı çünkü" ifadesini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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