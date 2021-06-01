Fransa Tenis Federasyonundan Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa Tenis Federasyonundan Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek

Fransa Tenis Federasyonundan Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Tenis Federasyonu (FFT), Fransa Açık'ta maç sonu basın toplantısına girmemesinin ardından depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.

Fransa Tenis Federasyonu (FFT), Fransa Açık'ta maç sonu basın toplantısına girmemesinin ardından depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.

FFT Başkanı Gilles Moretton, yaptığı açıklamada, Osaka için üzgün olduklarını belirtti.

Osaka'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Moretton, gelecek yıl Fransa Açık'ta Osaka'yı görmeyi umut ettiklerini söyledi.

Moretton, turnuvada oyuncuların şartlarını iyileştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Eski tenisçi, FFT yetkilisi ve psikiyatrist Christophe Bernelle de Osaka'nın ruhsal ve psikolojik sorunları olduğunu aktardı.

Bu nedenle ilk kez bir tenisçinin turnuvadan çekildiğini ifade eden Bernelle, "Büyük şampiyonlar da insan. Sorunları var. Naomi Osaka, 2018'den bu yana depresyondan bahsediyor. Osaka'nın birçok şeye karşı hassas olduğunu düşünüyorum. Çok genç. 21 yaşında dünyada 1 numaraydı ve şimdi sadece 23 yaşında." yorumunda bulundu.

Bernelle, oyuncunun zor zamanlardan geçtiğini ve buna saygı göstermek gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Evgar
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa Tenis Federasyonundan Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 20:10:46. #1.14#

title