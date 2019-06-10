Fransa Tenis Federasyonu Roland Garros'ta boş kalan koltukları 'çalışanlarla doldurdu'

Fransa Açık Tenis Turnuvası organizatörlerinin turnuvada görev alan personelden Fransa Açık tek kadınlar finali ve tek erkekler yarı finalinde ana kortta boş kalan izleyici koltuklarını doldurmalarını istediği iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre Fransa Açık organizatörleri Fransa'nın başkenti Paris'te tenis maçlarının oynandığı Roland Garros Stadyumu'ndaki tribünlerde boş yerleri doldurmaları için turnuva çalışanlarını davet etti. Euronews.com'da Görüntüle