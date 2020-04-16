Fransa Tabipler Birliği Macron'un kararına karşı çıktı: "Karar mantıksız"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Fransa Tabipler Birliği Macron'un kararına karşı çıktı: "Karar mantıksız" - Haber
Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Politika

Fransa Tabipler Birliği Macron'un kararına karşı çıktı: "Karar mantıksız"

Fransa Tabipler Birliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Mayıs'ta okulları açma kararını "mantıksız" olarak yorumlayıp karşı çıktı.

16.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:24
Fransa Tabipler Birliği Macron'un kararına karşı çıktı:

Fransa Tabipler Birliği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Mayıs'ta okulları açma kararını "mantıksız" olarak yorumlayıp karşı çıktı.

Fransa Tabipler Odası Başkanı Doktor Patrick Bouet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 11 Mayıs'ta okulları açma kararını yorumladı. Fransa'da Covid-19 krizine karşı ilk kararın okulların kapatılması olduğunu ve bu kararın iki sebepten kaynaklandığını dile getiren Dr. Buet ilk sebebin çocukların sağlıklı taşıyıcı olma potansiyeli, ikinci sebebin ise çocukları sağlık ve hijyen kurallarına uydurmanın zor olduğunu söyledi. Okulların 11 Mayıs'ta tekrar açılacağını duyuran Macron'a tepki gösteren Buet "Risk yine aynıyken okulları açmak mantıksız" dedi. Hükümet kararlarının bilimsel mantık ve gerekçelere uyması gerektiğini söyleyen Tabipler Odası Başkanı karara karşı olduklarını duyurdu.

Öte yandan, Fransa'da bir aydır devam eden sokağa çıkma yasağının en az 11 Mayıs'a kadar uzatılması ve sonrasında da yine kısıtlamaların devam edecek olmasını olumlu değerlendiren Buet "Doğru bir karar" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi 'Normale ne zaman döneriz?' sorusunda tarih verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haber
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haber
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haber
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haber
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haber
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a yükseldi.
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti
Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı
Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan '4T' kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Lütfü Türkkan Mustafa Destici Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Falcao Fatih Terim Basketbolcu Bülent Uygun Ergin Ataman
Daha Fazla Tbmm Ateş Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Fransa Tabipler Birliği Macron'un kararına karşı çıktı: "Karar mantıksız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 17:24:47. #1.14#
title