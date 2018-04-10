Fransa, Suriye Kararını Gelecek Günlerde Açıklayacak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişini devam ettireceğiz ve (Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız." dedi.
10 Nisan 2018 Salı 23:37
FransaCumhurbaşkanı Macron, "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişini devam ettireceğiz ve ( Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız." dedi.