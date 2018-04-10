Fransa, Suriye Kararını Gelecek Günlerde Açıklayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişini devam ettireceğiz ve (Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız." dedi.

Fransa, Suriye Kararını Gelecek Günlerde Açıklayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişini devam ettireceğiz ve ( Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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