Fransa Süper Kupası Lille'in
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Fransa Süper Kupası Lille'in

Fransa Süper Kupası Lille'in
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenen Lille, kupayı müzesine götürdü.

Fransa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yenen Lille, kupayı müzesine götürdü.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında Xeka'nın attığı golle 1-0 öne geçen ve kalan bölümde skoru korumayı bilen Lille, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

PSG karşısında Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 79. dakikada Xeka'nın yerine oyuna girdi.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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