Fransa Süper Kupa'nın sahibi Lille
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Fransa Süper Kupa'nın sahibi Lille

Fransa Süper Kupa'nın sahibi Lille
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup eden Lille, kupanın sahibi oldu.

Fransa Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup eden Lille, kupanın sahibi oldu. Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, golün asistini yapan isim oldu.

Fransa'da geçen sezon 10 yıl aranın ardından lig şampiyonu olan Lille ve Fransa Kupası'nın sahibi PSG, İsrail'de bulunan Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lille'de yeni teknik direktör Jocelyn Gourvennec, takımıyla ilk resmi maçına çıktı. A Milli futbolcu Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı ise karşılaşmaya yedek soyundu. Zeki Çelik ise kadroda yer almadı. Lille'de Gourvennec, zorlu karşılaşmaya şu 11'i çıkardı: "Jardim, Djalo, Fonte, Botman, Mandava, Andre, Xeka, Araujo, Bamba, David, Burak Yılmaz." PSG'de ise teknik direktör Mauricio Pochettino şu 11'i sahaya sürdü: "Navas, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo, Ebimbe, Pereira, Draxler, Kalimuendo, Herrera, Icardi." 

Lille, ilk yarının sonunda Burak Yılmaz'ın asisti, Xeka'nın golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 45'inci dakikada ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Burak, pasını ceza sahası dışı sol çaprazda bulunan Xeka'ya çıkardı. Xeka'nın sert vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında golün sahibi Xeka, yerini A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya bıraktı.

Mücadeleyi tek golle kazanmayı başaran Lille, lig kupasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürmeyi başardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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