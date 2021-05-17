Fransa, Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolar borcunu silecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolar borcunu sileceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sudan'ın yaklaşık 5 milyar dolar borcunu sileceğini açıkladı.

Macron, "Sudan'da Demokratik Geçişi Destekleme Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ülkenin ekonomik reformları hayata geçirmesinin de önemli olduğunun altını çizen Macron, Sudan'ın demokratik geçişini desteklediklerini ve yaklaşık 5 milyar dolarlık borcunu sileceklerini ifade etti.

Sudan'ın Afrika ve Arap dünyası için örnek olabileceğini dile getiren Macron, bu ülkenin borçlarının ödenmesine yönelik de eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Fransa, daha önce Uluslararası Para Fonuna (IMF) olan borçlarını ödeyebilmesi için Sudan'a 1,5 milyar dolar kredi vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan