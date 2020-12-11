- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı
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- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı

11.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:01

- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eiffel Kulesi ve Paris'in dünyaca ünlü caddelerinden Champs-Elysees rengarenk ışıklandırıldı.

- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Eiffel Kulesi ve Paris'in dünyaca ünlü caddelerinden Champs-Elysees rengarenk ışıklandırıldı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını etkisini arttırırken, çeşitli ülkelerde yeni yıl için hazırlıklar yapıldı. En çok turist alan kentlerden biri olan Fransa'nın başkenti Paris yeni yıla hazır. Yeni yıl öncesi sokaklar süslendirildi. Paris'in sembolü Eiffel Kulesi aydınlatılırken, cennet bahçesi anlamına gelen Paris'in dünyaca ünlü caddelerinden Champs-Elysees ışıklandırıldı. 2.2 kilometrelik caddenin her iki tarafında bulunan 500'e yakın ağaca 1 milyon küçük kırmızı ışık asıldı.

Öte yandan, Fransa Ulusal Meclis'in karşısındaki Concorde Meydanı ve meydanda bulunan Dikilitaş da rengarenk ışıklandırıldı.

- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı
- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı
- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı
- Fransa sokakları yeni yıla hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

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