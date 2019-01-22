Fransa Sivil Havacılık Kurumu: Arjantinli Futbolcu Emiliano Sala Kaybolan Uçaktaydı

Fransa Sivil Havacılık Kurumu, İngiltere Premier Ligi takımlarından Cardiff City'ye transfer olan Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın, Manş Denizi'ndeki Channel Adaları üzerinde kaybolan küçük uçakta bulunduğunu doğruladı.

Cardiff City 28 yaşındaki golcüyü, Cumartesi günü 15 milyon sterlin ücretle Nantes kulübünden transfer etmişti.

Guernsey Adası Polisi, Cardiff'e doğru giden Piper Malibu tipi uçaktan "hiçbir iz olmadığını" duyurmuştu.



Nantes'tan dün gece Türkiye saatiyle 22: 15'te kalkan uçak, Jersey Adası'ndaki kuleden 1500 metrede uçarken iniş izni istemişti.

Daha sonra alçalan uçakla bağlantı kaybedildi.

Polis, beş uçak ve iki kurtarma teknesiyle arama yapıldığını, ancak uçağın izine rastlanamadığını bildirdi. Daha sonra kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları iptal edildi.

Sala, son yıllarda Fransa Ligi'nde en çok gol atan oyunculardan biriydi. Arjantinli oyuncu bu sezon da 13 gol atmıştı.

Sala futbola Arjantinr ekibi Club Proyecto Crecer'de başlamış, daha sonra 2012'de Bordeaux'ya transfer olmuştu.