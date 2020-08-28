Fransa Savunma Bakanı Parly, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
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Fransa Savunma Bakanı Parly, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin ardından Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Fransa Savunma Bakanı Parly, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
28.08.2020 00:47 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:50

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin ardından Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Dün akşam saatlerinde sürpriz bir ziyaretle Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi. Parly, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi sonrası IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Fransa'nın IKBY güçlerine desteğini arttırması konusunun ele alındığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen savaşta verdiği destekten dolayı Fransa'ya teşekkürlerini ileten IKBY Başbakanı, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın birçok yerinde yeniden terör eylemlerini başlattığını ve söz konusu bölgelerde ciddi bir tehlike oluşturmaya başladığına vurgu yaptı.

Barzani, terör örgütünün oluşturduğu tehditlere karşı Irak ordusuyla peşmerge güçlerinin arasında güvenlik koordinasyonunun gerektiğine dikkat çekerken, Fransız Bakan ise ülkesinin peşmerge güçlerine verdiği desteği yineledi. Bakan Parly, korona virüs salgını nedeniyle peşmerge güçlerine verilen eğitime ara verildiğini belirterek, en kısa zamanda eğitimin yeniden başlatılacağını açıkladı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Manşet

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